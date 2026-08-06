Пожарът край АМ „Тракия“ е локализиран, но не е потушен изцяло

Пожарът, възникнал край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ е локализиран, но все още не е потушен.

Екипи на пожарната, доброволци, горски служители и полицейски екипи остават на място през нощта, за да следят обстановката, да ликвидират всички огнища и да не допуснат повторно разпалване.

По целия периметър на пожара са разположени 13 противопожарни екипа от всички районни служби в Пазарджишка област, подпомагани от огнеборци от Пловдив и София.

В гасенето участват и над 80 доброволци от доброволните формирования в Пазарджишка област и съседни региони, както и горски служители с високопроходими автомобили.

Съществена помощ в овладяването на пожара през деня оказаха двата хеликоптера на Военновъздушните сили, които извършиха многократни заходи за гасене от въздуха.

В акцията се включи и тежка техника, осигурена от голямо миннодобивно дружество в региона, както и местни фирми, което помогна за ограничаване на разпространението на огъня чрез изграждане на просеки.