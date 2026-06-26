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Виолета Комитова: 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички по републиканската пътна мрежа

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10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички по републиканската пътна мрежа. Това заяви в студиото на "Още от деня" бившият регионален министър доц. Виолета Комитова. По думите ѝ, ако новото правителство търси олигархия - ще я намери в пътната поддръжка и строителство, където "е пълно с фирми на абонамент".

"Това с мантинелите е проблем в България, защото има няколко фирми, които правят само мантинели в България. Те са от така наречените фирми на абонамент към АПИ. Това означава, че те се сдобиват на всеки 4–5 години с договори и имат сигурна работа за 5 години. Едни и същи фирми. 2–3 фирми са, които са монополисти в сферата на мантинелите. Те например, последната обществена поръчка, която спечелиха за 500 милиона евро при правителството на Желязков, в последните дни от неговото правителство, тази поръчка е за 5 години. Тоест на фирмите им е обещано следващите 5 години от бюджета да им осигуряваме по 100 милиона евро, за да подменят мантинели в такива ситуации като тази. От 20 години всички останали фирми са унищожени. Пренебрегната е напълно конкуренцията в сферата на мантинелите. И ако новото правителство търси олигархията, това са в пътното строителство е пълно с фирми на абонамент. Там има много олигархия, защото те от години се уреждат с 4-годишни договори. Това е пътната поддръжка, с мантинелите – 5-годишни договори и така нататък."

По време на своето управление Комитова прави договорите едногодишни, но при следващи управления споразуменията отново стават 4-годишни.

"Аз с пътните фирми, които заварих през 2021 година, не бях доволна от пътната поддръжка. Това е един раздел – пътна поддръжка, косене на треви, запълване на дупки с асфалт, поправка на маркировка и пътни знаци. Ако има сняг – чистене на сняг, без мантинели. Ето сега този път трябва да се ремонтира, но мантинелите са в друг договор. Други хора ще сменят там мантинелите."

Комитова посочи, че 330 000 евро на област ден отиват за пътна поддръжка.

"Бях заварила 4-годишни договори през 2021 година за 2 милиарда лева годишно пътна поддръжка – за косене на тревички. С много усилие аз прекратих тези договори с тези пътни фирми, защото смятам, че, първо, не трябва да са 4-годишни, тъй като това е пътна поддръжка. И всяка година се определят пари от бюджета, не за ново строителство. Пътна поддръжка – косене на тревички и запълване на дупки. Затова аз ги прекратих и смятах, че трябва да бъдат едногодишни тези договори. Второ, ако в една област вие не сте доволни от вашата поддържаща фирма, да можете да я смените през следващата година. А сега, доволни или недоволни, всички области на България си търпят пътноподдържащите фирми. И сега да ви кажа. През 2021 година аз ги прекратих и следващите министри след мен възстановиха пак 4-годишни договори за пътна поддръжка и пак със същите фирми на абонамент. И за парите. През 2021 година пътната поддръжка се извършваше за 2 милиарда лева. През 2025 година министър Клисурски, служебният министър, отчете похарчени 2 милиарда евро за същите дейности – косене на тревички. И сега, като ги разделим на 200 работни дни... 10 милиона евро на ден при 200 работни дни за косене на тревички по републиканската пътна мрежа. Двата милиарда ги делим. И когато ги разделим по области, излизат по 330 000 евро на област на ден. Само за тревичките. Запълване на дупки, косене на тревички и евентуално чистене на сняг. За пътна поддръжка говорим, не за ново строителство. Страшни пари. Никакъв ефект. Гражданите недоволни. Фирмите пак се уредиха с дългосрочни договори. Тези новите договори пак са 4-годишни."

Бившият регионален министър коментира въпросът за качеството на мантинелите, повдигнат покрай тежката катастрофа на АМ "Тракия".

"Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от тир. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е именно да поемат такива случайни отклонения на автомобили.

БНТ: А тези защо не поеха?

- Не знам. Трябва да се направи проверка. Възможно е да се с по-ниско качество качеството, възможно е да са по-тънки, възможно е да не са били фундирани правилно. Има много причини, които може да се обяснят. Трябва да се направи техническа експертиза. Така, на око, не може да се каже. Вие гледате метална еластична ограда, но нито знаете колко е дебел металът, който е сложен там, нито по какъв начин е изпълнена."

#фирми на абонамент #косене на тревички #10 млн. евро на ден #доц. Виолета Комитова #олигархия

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