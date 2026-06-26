Виолета Комитова: 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички по републиканската пътна мрежа

10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички по републиканската пътна мрежа. Това заяви в студиото на "Още от деня" бившият регионален министър доц. Виолета Комитова. По думите ѝ, ако новото правителство търси олигархия - ще я намери в пътната поддръжка и строителство, където "е пълно с фирми на абонамент".

"Това с мантинелите е проблем в България, защото има няколко фирми, които правят само мантинели в България. Те са от така наречените фирми на абонамент към АПИ. Това означава, че те се сдобиват на всеки 4–5 години с договори и имат сигурна работа за 5 години. Едни и същи фирми. 2–3 фирми са, които са монополисти в сферата на мантинелите. Те например, последната обществена поръчка, която спечелиха за 500 милиона евро при правителството на Желязков, в последните дни от неговото правителство, тази поръчка е за 5 години. Тоест на фирмите им е обещано следващите 5 години от бюджета да им осигуряваме по 100 милиона евро, за да подменят мантинели в такива ситуации като тази. От 20 години всички останали фирми са унищожени. Пренебрегната е напълно конкуренцията в сферата на мантинелите. И ако новото правителство търси олигархията, това са в пътното строителство е пълно с фирми на абонамент. Там има много олигархия, защото те от години се уреждат с 4-годишни договори. Това е пътната поддръжка, с мантинелите – 5-годишни договори и така нататък."

По време на своето управление Комитова прави договорите едногодишни, но при следващи управления споразуменията отново стават 4-годишни.

"Аз с пътните фирми, които заварих през 2021 година, не бях доволна от пътната поддръжка. Това е един раздел – пътна поддръжка, косене на треви, запълване на дупки с асфалт, поправка на маркировка и пътни знаци. Ако има сняг – чистене на сняг, без мантинели. Ето сега този път трябва да се ремонтира, но мантинелите са в друг договор. Други хора ще сменят там мантинелите."

Комитова посочи, че 330 000 евро на област ден отиват за пътна поддръжка.

"Бях заварила 4-годишни договори през 2021 година за 2 милиарда лева годишно пътна поддръжка – за косене на тревички. С много усилие аз прекратих тези договори с тези пътни фирми, защото смятам, че, първо, не трябва да са 4-годишни, тъй като това е пътна поддръжка. И всяка година се определят пари от бюджета, не за ново строителство. Пътна поддръжка – косене на тревички и запълване на дупки. Затова аз ги прекратих и смятах, че трябва да бъдат едногодишни тези договори. Второ, ако в една област вие не сте доволни от вашата поддържаща фирма, да можете да я смените през следващата година. А сега, доволни или недоволни, всички области на България си търпят пътноподдържащите фирми. И сега да ви кажа. През 2021 година аз ги прекратих и следващите министри след мен възстановиха пак 4-годишни договори за пътна поддръжка и пак със същите фирми на абонамент. И за парите. През 2021 година пътната поддръжка се извършваше за 2 милиарда лева. През 2025 година министър Клисурски, служебният министър, отчете похарчени 2 милиарда евро за същите дейности – косене на тревички. И сега, като ги разделим на 200 работни дни... 10 милиона евро на ден при 200 работни дни за косене на тревички по републиканската пътна мрежа. Двата милиарда ги делим. И когато ги разделим по области, излизат по 330 000 евро на област на ден. Само за тревичките. Запълване на дупки, косене на тревички и евентуално чистене на сняг. За пътна поддръжка говорим, не за ново строителство. Страшни пари. Никакъв ефект. Гражданите недоволни. Фирмите пак се уредиха с дългосрочни договори. Тези новите договори пак са 4-годишни."

Бившият регионален министър коментира въпросът за качеството на мантинелите, повдигнат покрай тежката катастрофа на АМ "Тракия".