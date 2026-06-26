Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Не става въпрос за смяна на мантинели, а за смяна на манталитет, заяви премиерът Румен Радев днес след първата си среща със Светия синод.

Румен Радев, премиер: "Проблемът е всеобхватен – не става въпрос за смяна на мантинели, а за смяна на манталитета на всички участници в движението по пътищата, както и на всички държавни институции, които имат отговорност по този въпрос. Ще има пълна проверка на тези мантинели – дали отговарят на техническото задание. Ще бъдат изследвани и мантинели, произведени през 2024 г., при голямата смяна на мантинелите. Търсят се и други технически решения. Това не може да стане изведнъж. От седмица МВР е изцяло изкарано на пътищата, но не можем на всяко кръстовище да сложим полицай. Трябва да се променят много неща – от образованието, от семействата, от АПИ, както и от правилното проектиране и строителство на пътищата."

По отношение на 21-вия пакет санкции срещу Русия Радев заяви:

Румен Радев, премиер: "Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни."

По отношение на учебната дисциплина "Религия и добродетели" Радев коментира:

Румен Радев, премиер: "На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета „Добродетели и религия“. Това е много важен предмет и трябва да направим така, че Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката да влезе в училището с широк обществен консенсус. Трябва младите хора да получават освен знания в училище, да получават и възпитание."

По отношение на план-сметката на Бюджет 2026 г. Радев заяви:

Румен Радев, премиер: "Виждам една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, най-силно крещят и се обявяват срещу неговото намаляване, защото ние продължаваме техните политики. Консултирахме се с много водещи икономисти и няма как от 7,5% дефицит – а той вероятно е и по-голям – да се сведе до малко над 3%. Това е бюджетът на реалността. Ние стъпваме на здрава основа и всичко се слага на масата. Всичко тука има – тука няма приключва. Млекопроизводството загива. Ние ще останем без българско мляко. Това, което правим с Министерството на финансите, е да отидат 170 млн. лв. за помощи, иначе този сектор умира. Имаме насърчителни мерки към инвеститори. Друга важна подкрепа е към общините – защото това, което направиха с измислени приложения, е да стимулират общините да започват всякакви обществени поръчки, а не са ги осигурили. Да оставим общините с разкопани улици ли?"

За харчовете на държавата при предходните правителства, Радев заяви:

Румен Радев, премиер: "Първото, което правим, е орязване на всички абсурдни разходи. 1 млрд. за мантинели – спряхме го. Над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите. Конкретно, фирма „Лисан ЕООД“, която коси 3 декара зимата за 250 хил. лева. И това са стотици – където и да бръкнеш, има стотици такива неща, големи безобразия. Спряхме ги, и пак не стига, защото кражбите са били огромни."

По отношение на държавната администрация Радев коментира: