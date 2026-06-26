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След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: Фейсбук/Катастрофи България
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След двете тежки катастрофи през последните дни, при които загинаха четири деца, вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в цялата страна. Като пример за компромис с качеството за сметка на икономии той посочи района на Кърджали, където, по думите му, е било взето решение за изграждането на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спестят средства.

Министърът съобщи още, че е разпоредена проверка на качеството на предпазните мантинели на автомагистрала „Тракия“ в участъка, където преди два дни стана тежката катастрофа. Ще бъде проверено и дали съоръженията са били монтирани в съответствие с нормативните изисквания.

Снимка: БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Вчера разговарях и с регионалния министър на тази тема, ние от една страна ще направим всичко необходимо, за да се изясни чрез съответните експертизи, дали тези мантинели са законообразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си. Той пое също ангажимент да проверят мантинелите по пътищата, начина, по който са монтирани, дали отговарят на нормативните изисквания.“

Демерджиев направи изявлението си в село Балван, където присъства на откриването на Детската лятна полицейска академия. В инициативата тази година се включват над 400 деца от област Велико Търново.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#тежките инциденти #на пътя #Иван Демерджиев #министър на вътрешните работи

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