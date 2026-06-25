Мантинелите на пътя: Защитa или илюзия за сигурност?

Според очевидци и експерти причината за трагичния инцидент на АМ „Тракия“ не е спукана гума. Шофьорът или се е разсеял, или е заспал. Липсва и контрол за засичане на времето за почивка и движение на товарните автомобили, както и ефективни проверки за претоварване на ремаркетата. От асоциациите настояват Пътната агенция да започне да подменя мантинелите с много по-сигурните бетонни ограничители – тип „Ню Джърси“.

Караш по магистрала и спазваш всички правила, повече от внимателен си, защото возиш децата си. Ситуацията обаче не зависи от теб – някой е решил, че пътят е негов и може да шофира без да внимава, защото печалбата е най-важна.

Николай Попов, баща на загиналата Сияна: „Този камион, когато е отивал в посока Бургас, за да разтовари пшеницата, която е возил, е бил претоварен, само че никой не го е спрял, защото по закон те не се спират. Ако го бяха спрели, нямаше тези деца да загинат. Ако наложим контрол на товарните автомобили – ефективен и бърз, ще имаме със 100 по-малко убити на година.“

Претоварването на камиони с жито е масова практика и няма мантинела, която да спре 50 тона. В конкретния случай камионът дори е бил празен. На днешната катастрофа на АМ „Струма“ тирът е минал през мантинелата все едно я няма.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики: „Трябва да се помисли за нещо друго, защото това, което ползваме в момента, очевидно не работи. Не е случайно, че държави като Гърция, Австрия и Германия ползват в средната разделителна лента бетон и редица други държави. Защото шансът да минете през бетонното „Ню Джърси“ е много по-малък, отколкото през тези ламарини, които виждате – те са като вестник.“

Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи: „Поради корупционни схеми и частни интереси не се допуска да се проектират такива пътища с бетонни прегради. Моят призив към министъра на регионалното развитие: г-н министър, променете начина за проектиране на тези разделителни ивици, накарайте Пътната агенция да слага бетонни предпазни огради. Това е начинът да се спасят човешки животи.“

Досега само край Стара Загора има такива разделители и те работят успешно. За да се приложи този метод обаче има изискване разделителната ивица да не е по-тясна от 5 метра. Експертите настояват това нормативно изискване да отпадне. От Пътната агенция не коментираха исканията.