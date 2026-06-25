Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите

Предприемаме комплекси мерки в много посоки, но крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото – така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира вчерашната жестока катастрофа на АМ "Тракия", при която загинаха две деца и баща им.

"При тази катастрофа на АМ "Тракия" има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя и трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме със сигнал и писма и ако няма реакция, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие", поясни той.

В момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък и всички други отговорни институции да се включат активно в тях.

"Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията към пътя, да прегледат сервитутите, знаковото стопанство много бързо. Това са действия, които незабавно трябва да бъдат извършени, в т.ч. сцеплението на асфалта и очевидно тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си. От нас се изисква контрол, който няма да се изразява с фишове от храстите. активно участват нашите патрули с включени светлини в движението, подпомагат движението", каза Демерджиев.

По отношение на ремонтите по пътищата, той заяви, че се извършват безотговорно в началото на летния сезон. А по отношение на установяването на проблемните участъци от страна на стопаните на пътя и отстраняването на проблемите в тях трябва да стане много бързо, добави вътрешният министър.

Той заяви още, че МВР започва задълбочени проверки на разходите за пътна безопасност и подготвя структурни промени в системата, включително закриване на звена с дублиращи функции. Демерджиев посочи, че вече е разпоредена пълна проверка на разходите за пътна безопасност, включително назад в годините:

"Още преди доклада на Сметната палата съм разпоредил всеки разход за пътна безопасност да бъде подробно мотивиран и така ще бъде оттук нататък. Ще проверим внимателно и разходите, които са правени назад. Ако има съмнения за злоупотреби или отклоняване на средства, те ще бъдат съобщени на компетентните органи."

Допълни, че при установяване на престъпления случаите ще бъдат предавани на прокуратурата. Вътрешният министър изрази недоволство от забавяния в работата на прокуратурата и съда по дела, свързани с пътни ремонти и инфраструктура:

"Недопустимо е прокуратурата месеци да забавя едно производство без съществени действия, нито съдът да задържа дела без движение. Ако трябва да се бори пътният травматизъм, са нужни координирани усилия от всички институции."

Демерджиев съобщи, че в министерството се извършват две паралелни проверки – една за администрацията и една за оперативните структури. Той посочи, че се подготвя закриване на звено към министъра:

"Смятаме да закрием едно звено към министъра – паразитно звено, в което над 30 души на ръководни позиции получават възнаграждения, без реална натовареност."

Министърът увери, че съкращенията ще бъдат насочени към дублиращи структури, а не към оперативните служители на терен:

"Там, където има нужда от полицаи, няма да има съкращения. Напротив – ще търсим попълване на щата."

По отношение на пенсионерите в системата той подчерта, че подходът ще е индивидуален:

"Има хора, които трябва да напуснат системата, но има и такива, които са незаменими за момента с опита си."

Вътрешният министър коментира и твърдения за политическо влияние върху разследвания, свързани с ДАНС и конкретни фигури:

"Чадър могат да опъват само хора, които имат влияние върху ДАНС. Това са директорът на ДАНС и тези, които го назначават. Действията на директора на ДАНС са пряко свързани с тези, които са го назначили.“

Министърът съобщи и за активни разследвания във Варна, свързани с организирана престъпност и корупционни практики: