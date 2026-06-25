БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Запази

Според вътрешния министър крайно време е стопаните на пътя да се събудят

демерджиев катастрофата тракия недопустимо товарен камион без товар премине лекота мантинелите
Снимка: БТА
Слушай новината

Предприемаме комплекси мерки в много посоки, но крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото – така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира вчерашната жестока катастрофа на АМ "Тракия", при която загинаха две деца и баща им.

"При тази катастрофа на АМ "Тракия" има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя и трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме със сигнал и писма и ако няма реакция, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие", поясни той.

В момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък и всички други отговорни институции да се включат активно в тях.

"Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията към пътя, да прегледат сервитутите, знаковото стопанство много бързо. Това са действия, които незабавно трябва да бъдат извършени, в т.ч. сцеплението на асфалта и очевидно тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си. От нас се изисква контрол, който няма да се изразява с фишове от храстите. активно участват нашите патрули с включени светлини в движението, подпомагат движението", каза Демерджиев.

По отношение на ремонтите по пътищата, той заяви, че се извършват безотговорно в началото на летния сезон. А по отношение на установяването на проблемните участъци от страна на стопаните на пътя и отстраняването на проблемите в тях трябва да стане много бързо, добави вътрешният министър.

Той заяви още, че МВР започва задълбочени проверки на разходите за пътна безопасност и подготвя структурни промени в системата, включително закриване на звена с дублиращи функции. Демерджиев посочи, че вече е разпоредена пълна проверка на разходите за пътна безопасност, включително назад в годините:

"Още преди доклада на Сметната палата съм разпоредил всеки разход за пътна безопасност да бъде подробно мотивиран и така ще бъде оттук нататък. Ще проверим внимателно и разходите, които са правени назад. Ако има съмнения за злоупотреби или отклоняване на средства, те ще бъдат съобщени на компетентните органи."

Допълни, че при установяване на престъпления случаите ще бъдат предавани на прокуратурата. Вътрешният министър изрази недоволство от забавяния в работата на прокуратурата и съда по дела, свързани с пътни ремонти и инфраструктура:

"Недопустимо е прокуратурата месеци да забавя едно производство без съществени действия, нито съдът да задържа дела без движение. Ако трябва да се бори пътният травматизъм, са нужни координирани усилия от всички институции."

Демерджиев съобщи, че в министерството се извършват две паралелни проверки – една за администрацията и една за оперативните структури. Той посочи, че се подготвя закриване на звено към министъра:

"Смятаме да закрием едно звено към министъра – паразитно звено, в което над 30 души на ръководни позиции получават възнаграждения, без реална натовареност."

Министърът увери, че съкращенията ще бъдат насочени към дублиращи структури, а не към оперативните служители на терен:

"Там, където има нужда от полицаи, няма да има съкращения. Напротив – ще търсим попълване на щата."

По отношение на пенсионерите в системата той подчерта, че подходът ще е индивидуален:

"Има хора, които трябва да напуснат системата, но има и такива, които са незаменими за момента с опита си."

Вътрешният министър коментира и твърдения за политическо влияние върху разследвания, свързани с ДАНС и конкретни фигури:

"Чадър могат да опъват само хора, които имат влияние върху ДАНС. Това са директорът на ДАНС и тези, които го назначават. Действията на директора на ДАНС са пряко свързани с тези, които са го назначили.“

Министърът съобщи и за активни разследвания във Варна, свързани с организирана престъпност и корупционни практики:

"Работят екипи на ГДБОП и командировани прокурори. Очаквам в рамките на дни да има нови резултати и те да станат обществено достояние."

#Иван Демерджиев #министър на вътрешните работи #катастрофа на АМ "Тракия"

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
6
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден

Още от: Общество

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха признание за добрите си дела Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха признание за добрите си дела
Чете се за: 03:45 мин.
Климатолог: Живеем в по-топъл свят, а горещите вълни в България ще стават все по-чести Климатолог: Живеем в по-топъл свят, а горещите вълни в България ще стават все по-чести
Чете се за: 04:05 мин.
Спор за осигуровките на държавните служители - ще се отразят ли промените върху реалните доходи? Спор за осигуровките на държавните служители - ще се отразят ли промените върху реалните доходи?
Чете се за: 03:55 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ