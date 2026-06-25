БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в пленарна зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
регионалният министър аферата баба алино бих нарекъл широко затворени очи организирана слепота
Слушай новината

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица правната комисия одобри измененията в общия законопроект по предложенията на „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Основен акцент в текстовете е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и Инспекторатът към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата.

В промените е заложено още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от шест месеца. Според новите текстове министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като това няма да спира изпълнението им.

#Закон за съдебната система #избор на ВСС # Народно събрание #закон за съдебната власт #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
3
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб
6
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Политика

Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Румен Радев: Българската екзархия в Истанбул е ключова за съхраняването на националната идентичност Румен Радев: Българската екзархия в Истанбул е ключова за съхраняването на националната идентичност
Чете се за: 03:00 мин.
МФ публикува проекта на Бюджет 2026 МФ публикува проекта на Бюджет 2026
Чете се за: 02:00 мин.
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Директорът на Служба „Военно разузнаване“ да бъде преназначен за нов мандат, предлага правителството Директорът на Служба „Военно разузнаване“ да бъде преназначен за нов мандат, предлага правителството
Чете се за: 00:20 мин.
Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в четвъртък Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в четвъртък
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Тръмп и Рюте обсъдиха европейските разходи за отбрана в Белия дом
Чете се за: 02:07 мин.
САЩ и Канада
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ