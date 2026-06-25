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Спор за осигуровките на държавните служители - ще се отразят ли промените върху реалните доходи?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Предложението държавните служители да започнат да плащат част от своите осигуровки отново постави на дневен ред темата за доходите в публичния сектор. Синдикатите настояват реформата да не бъде за сметка на реалните възнаграждения.

Според синдикалните организации основният въпрос не е дали държавните служители трябва да участват в плащането на осигуровките си, а кой ще поеме финансовата тежест от тази промяна.

„Има справедливост в това държавните служители да бъдат приравнени към всички , които плащат осигуровки. Проблемът е за чия сметка ще стане това. Ако осигуровките бъдат удържани от сегашните им заплати, това на практика означава намаляване на доходите им. Сега спорът е кой ще поеме масрафа“, коментира Иван Костадинов, председател на КТ „Подкрепа“ – Бургас.

По думите му напрежението сред държавните служители се дължи именно на опасенията, че евентуалните промени могат да доведат до по-ниски нетни заплати. Той припомни, че през годините са правени реформи в сектора, които според синдикатите са се отразили негативно върху възнагражденията и социалния статус на работещите в държавната администрация.

„Държавните служители никога не са били против да плащат осигуровките си. Техният основен въпрос е как ще бъде организиран този процес и дали няма да доведе до намаляване на реално получаваните средства“, заяви Костадинов.

От синдиката подчертават още, че държавните служители са обект на редица ограничения, които не важат за работещите в частния сектор. Сред тях са забраната за упражняване на допълнителна трудова дейност и ограниченията за развиване на собствен бизнес.

„Статутът на държавния служител е измислен така, че хората на тези позиции да бъдат достатъчно обезпечени социално и финансово, за да не се поддават на корупционен натиск. Именно затова всяка промяна в доходите им трябва да бъде внимателно преценена“, смята председателят на КТ „Подкрепа“ – Бургас.

По отношение на допълнителните възнаграждения и бонуси, Костадинов отбеляза, че практиките в различните администрации са различни, а част от доходите често зависят от оценка на работата и атестация на прекия ръководител.

Според синдикатите най-приемливото решение е държавата да компенсира новото осигурително участие чрез увеличение на брутните възнаграждения, така че нетните доходи да останат непроменени.

„Ако държавата увеличи заплатите на работещите с размера на необходимите осигуровки и реалните доходи не бъдат засегнати, тогава бихме подкрепили подобна промяна“, подчерта Иван Костадинов.

В случай че предложенията бъдат приети без компенсационен механизъм, синдикалните организации са готови да преминат към протестни действия. В момента сред държавните служители се провежда допитване за формата на евентуален протест.

„Обсъждат се различни варианти – от протестни акции по места до едночасови предупредителни стачки, а при необходимост и протест на жълтите павета“, заяви Костадинов.

Темата за осигурителните вноски на държавните служители остава сред най-дискутираните въпроси в публичния сектор. Очаква се предстоящите решения да покажат дали ще бъде намерен баланс между необходимостта от реформи и запазването на доходите на заетите в държавната администрация.

#държавни служители #спор #осигуровки

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