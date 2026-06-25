Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища отменят занятия (СНИМКИ)

Западна Европа е обхваната от поредната тежка гореща вълна, като в редица държави температурите достигат рекордни стойности за месец юни. В Испания термометрите показват до 45 градуса, във Франция – 43°, в Германия – 40°, а в Белгия температурите се доближават до 40 градуса.

Вчера беше най-топлият ден в Белгия, откакто има метеорологични измервания в страната - около 38-39 градуса, а днес се очаква живакът да достигне около 40 градуса. Рано сутринта, температурата вече е около 30 градуса. Наистина е непоносима жегата за тази част на Европа. Заради екстремните температури в Белгия е обявен оранжев код за опасно време, а в части от Франция и Великобритания предупрежденията са още по-сериозни.

Високите температури вече оказват сериозно влияние върху транспортната система в Белгия. По около 100 влака на ден са спрени, защото жегите са непоносими и системите трудно се справят с охлаждането. Бързият влак между Брюксел и Париж, който обикновено се движи със скорост около 300 километра в час, сега трябва да намали до около 170 километра в час заради горещините. Целта е да не се стига до пожари по кабелите и до други инциденти.

Горещата вълна създава сериозни затруднения и за училищата в края на учебната година. В края на учебната година децата са в период на изпити – изключително напрегнато време за тях. Учителите са принудени да провеждат изпитите понякога в библиотеки, а някои се провеждат и в катедрали, за да могат учениците да завършат успешно учебната година. Всички други училищни мероприятия са отменени.

За разлика от България, в Белгия климатизацията на жилищата не е широко разпространена, което допълнително усложнява ситуацията. Властите препоръчват хората да стоят вкъщи, да се охлаждат и да пият много вода. В Белгия повечето жилища, апартаменти и къщи нямат климатици. Затова е много трудно хората да се справят с жегата, когато са по домовете си. През последните дни се наблюдава истински бум в търсенето на охлаждащи уреди.

Рязко скочиха продажбите на вентилатори и всякакви охлаждащи устройства. Това доведе и до по-високи цени на електроенергията. В същото време рязко се увеличиха и продажбите на климатици. Някои фирми разказват, че графиците им за монтаж са запълнени за следващите две години. Това показва колко сериозна е ситуацията и колко неподготвени са били хората за подобни температури. Заради екстремните горещини много работодатели отново насърчават дистанционната работа.

снимки: БГНЕС, БТА

Според прогнозите горещата вълна ще продължи и през следващите дни, а метеоролозите предупреждават, че настоящата седмица може да се окаже една от най-горещите, регистрирани някога в редица държави от Западна Европа.

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