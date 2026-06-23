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Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е причината?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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В капана на горещата вълна са Франция, Великобритания, Испания и Италия

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Снимка: БТА

40 души са се удавили във Франция през последните пет дни, търсейки спасение от жегата. Страната преживя най-горещата нощ, регистрирана досега. Сред жертвите на горещото време във Франция има и две малки деца, които са били оставени в семеен автомобил. В опасния капан на горещата вълна са също Великобритания, Испания, Италия.

Европа ври, кипи и гори – буквално.

Клеър Барнс, изследовател в Импириъл Колидж в Лондон: "Няма вятър, няма бриз. Топлият въздух се движи много бавно. Този топлинен модел се нарича блок Омега, защото има формата на гръцката буква омега. Това означава, че топъл въздух от Северна Африка навлиза в Европа и предизвиква интензивна жега."

"Засмуканият" от Африка въздух превърна Франция в едно от най-горещите места в света. Сега, по-горещо е единствено в Сахара, в пустинния югозапад на Съединените щати и в Близкия изток. В 54 департамента е издаден червен код за опасно горещо време, като температурата се движи около 40 градуса.

Себастиан Льокорню, премиер на Франция: "Имаме рекорди, които чупим всеки ден и всяка нощ. Най-големият проблем е продължителността на тази криза."

Последствията от жегата вече са с мащабите на природно бедствие. Около 1500 училища във Франция затвориха заради високата температура. Много работодатели разрешиха на служителите си да работят от вкъщи.

Подобни мерки са въведени и във Великобритания, където пикът на жегата се очаква да бъде в сряда и четвъртък.

В Испания задухът не отминава и през нощта. През изминалата нощ температурата в някои градове не падна под 30 градуса.

- Едва се справяш с жегата през деня, очакваш, че през нощта най-накрая ще си починеш, но това просто няма как да се случи.

Европа е най-бързо затоплящият се континент. Температурите тук се повишават два пъти по-бързо в сравнение с другите райони на света. Опасенията са, че и това лято жегата ще вземе много жертви. През изминалите 4 години над 200 хиляди души в Европа са починали заради горещото време.

снимки: БТА, БГНЕС

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