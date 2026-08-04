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Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Министрите на вътрешните работи на ЕС ще проведат извънреден съвет за миграционната криза в Сеута. Срещата започва в 11 часа българско време и ще се проведе по видеоконферентна връзка. В нея ще участват още представители на Фронтекс, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол.

На подготвителната среща на посланиците на страните от общността вчера стана ясно, че почти всички над 60 000 имигранти преминали незаконно от Мароко в испанския анклав в Северна Африка миналата седмица, вече са върнати обратно.

От ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщиха, че на практика няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни-членки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи ЕС да засили още повече границите си и да увеличи подкрепата за Мароко, за да се предотврати повторение на хаотичния приток. Въпреки острата реакция на някои страни като Италия, общата оценка на партньорите от блока е, че ситуацията е била овладяна бързо.

#Съвет "Правосъдие и вътрешни работи" #Сеута #извънредна среща

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