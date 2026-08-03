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След мигрантския щурм в Сеута: Не е ясен броят на хората в неизвестност

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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мигрантския щурм сеута ясен броят хората неизвестност
Снимка: БТА
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Възможно е броят на загиналите при масовото преминаване на мигранти от Мароко към Сеута да се окаже над официално обявените 72-ма души от испанските власти. Неясен остава броят на хората в неизвестност, след като над 60 000 мигранти нахлуха в испанския анклав.

Испанската полиция и армията продължават да патрулират в Сеута, докато ситуацията в анклава постепенно се нормализира. Малки групи мигранти все още се намират на територията му. Служители на Гражданската гвардия връщат мигранти към граничния пункт за репатриране. На самата граница десетки семейства очакват свои близки, които са в неизвестност.

- „Чакам, не знам нищо. Не знам дали синът ми е жив или мъртъв. Цялото семейство е съкрушено, а аз не мога да понеса това. Едва се държа на краката си.“

Трудно е да се установи точния брой на мигрантите, нахлули в Сеута при последното масово пресичане на морската граница. Близките им могат само да се надяват, че те за живи и здрави и ще се окажат сред многото завърнали се обратно в Мароко.

Ашраф, активист за правата на човека: „Испанските и мароканските власти не правят абсолютно нищо в момента. Не сме видели нито едно изявление от която и да е от двете страни относно изчезналите лица. Не казват нищо за броя на изчезналите лица и още не са започнали да търсят отговори за тези изчезнали хора.“

По оценки на Испания около 69 500 мигранти са се върнали обратно в Мароко през последните четири дни, което означава, че в анклава са влезли повече от 60 000 мигранти, както първоначално обявиха местните власти. Европейският съюз подготвя спешни разговори заради неконтролираното пресичане на границата.

#броят на хората #мигрански щурм #Сеута #Неизвестност

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