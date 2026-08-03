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Проверката по сигнала за насилие в ясла: Комисия изслуша директорката и представители на районната администрация

Цанка Николова от Цанка Николова
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Проверката по сигнала за насилие в ясла: Комисия изслуша директорката и представители на районната администрация
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Възпитателката от столичната 37. детска ясла, за която има съмнения, че е упражнила насилие над деца, е в болничен, а след изтичането му ще бъде в отпуск до приключване на разследването. Това стана ясно по време на извънредно заседание на здравната комисия в Столичния общински съвет, на което бяха изслушани директорката на детското заведение и представители на районната администрация. Присъстваха и родители, които защитиха възпитателката. За случая стана известно след публикация във Facebook на кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев.

Дърпане на уши и влачене по пода – това са установили проверяващите от общината.

Веселина Иванова, главен експерт в отдел „Образование и култура“ в район „Изгрев“: „Съответната госпожа в рамките на няколко минути четири пъти дърпаше за ухото детето, което седеше на масата. Искаше да го махне оттам и го хващаше за ухото.“

В деня, в който беше публикуван постът на кмета, майката на това дете разказа пред БНТ как го е взела от яслата.

Лилия Пашкулева, майка на дете от яслата: „Забелязахме кръвонасядания по мидата на дясното ухо, след което се установи, че има наранявания и на лявото. Физическите травми вече са отминали, няма нищо по-сериозно, но много се притеснявам от психическите. Цитирам неговите думи: „В градината госпожите бият и има чудовища.“

Веселина Иванова, главен експерт в отдел „Образование и култура“ в район „Изгрев“: „Това, което видяхме, беше друго дете. Беше станало детенцето под масата, крачетата му бяха навън, то беше по корем, при което тя, за да го махне от тази позиция, просто го хвана за крака и го издърпа по пода."“

Любомира Николова, майка на дете от яслата: „На видеозаписите ясно се вижда, че детето ми просто е целувано от друго момиченце,радва му се, той се катери се по масата, ляга на земята, правят му се няколко забележки. Накрая отново ляга на пода. Няма влачене, има изваждане. След това го хваща за ръчичката, а то се отпуска с цялото си тяло, както прави и при мен. Нито има насилие, нито побой, нито малтретиране.“

Директорът на яслата подчерта, че макар възпитателката да няма предишен трудов стаж на тази длъжност, според нея е добър служител.

Елена Атанасова, директор на 37. СДЯ „Проф. д-р Иван Митев“, София: „Никога не е повишавала тон пред мен, никога не съм я виждала ядосана, което е много важно и красноречиво. За мен дърпането за ухо не е насилие. Аз лично не бих си позволила да дърпам чуждо дете за ухото, но категорично не смятам, че това е насилие.“

По случая работят МВР и прокуратурата.

#столична детска градина #София #насилие #детска градина

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