Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщиха в изявление властите, цитирани от Ройтерс, уточнявайки, че епицентърът е бил на 38 км от Суец.

Трусът е станал в 3 ч. местно време (и българско).

Малко по-рано германският Изследователски център по геонауки (ИЦГ), цитиран от Ройтерс съобщи, че трусът е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентърът е бил на 10 км дълбочина.

По информация на Геоложката служба на САЩ (USGS) силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер.

Египетският Червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информации за пострадали или нанесени щети.

В изявление Червеният полумесец призова хората да избягват сградите с видими щети и да се доверяват на официалната информация, докато властите продължават да оценяват ситуацията.

Египетският национален институт по астрономия и геофизика добави, че жителите на Александрия, разположена на около 200 километра северозападно от Кайро на брега на Средиземно море, също са усетили земетресението.