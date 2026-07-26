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Планината Олимп, обекти в Тунис, Индия, Япония и плаж, свързан с десанта в Нормандия вече са част от световното културно наследство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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гърция надява планината олимп включена списъка световното наследство юнеско
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Синьо-бялото селище Сиди Бу Санд в Тунис, будистки център Сарнат в Индия, древни обекти в японската префектура Нара, гръцката планина Олимп, плажове, участвали в Десанта в Нормандия, вече са част от Списъка за световното наследство на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), предадоха осведомителните агенции. Кандидатурите бяха одобрени по време на заседанието в Пусан, Южна Корея, на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО. То продължава до сряда, 29 юли.

Кандидатурата на планината Олимп в Гърция е одобрена от Комитета. Олимп е най-високата планина в страната, извисяваща са на 2918 метра над морското равнище и според древногръцката митология е дом на Зевс и останалите богове. Гърция работи 12 години за кандидатурата, която се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие, отбелязва Асошиейтед прес.

Премиерът Кириакос Мицотакис приветства решението.

"От днес (неделя) легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество", отбеляза премиерът Мицотакис в публикация в профила си във Фейсбук.

Селището Сиди Бу Санд, разположено на хълм с изглед към залива на Картаген в Тунис, е бисер на тунизийското културно наследство, отбелязва АФП. То е известно с криволичещите си улички, бугенвилии си и традиционните си дървени врати. Населеното място, предлагащо зашеметяващ изглед към Средиземно море, се е развило през XVIII век около религиозен център на суфийския светец Сиди Бу Санд.

Градът се сблъсква с нарастващи предизвикателства, свързани с туристическия поток, климатичните промени и влошаването на състоянието на историческите сгради. Защитниците на културното наследство редовно предупреждават за необходимостта от реставрационни дейности. Тази зима дъждове с интензивност, невиждана от близо 70 години, нанесоха щети. Камъни се откъснаха от хълма, а кал се стичаше по тесните улички, повреждайки постройките, припомня АФП.

Древният будистки център Сарнат в Индия също е одобрен за включване в Списъка на световното наследство. Това е свещено място, където, според преданието, Буда е изнесъл първата си проповед през VI век пр.н.е. и се е срещнал с първите си ученици. В продължение на много векове комплексът се развивал благодарение на владетели, монашески общности и миряни, което довело до издигането на множество ступи, храмове и манастири. След като преживява период на разцвет като голям будистки център, през XII век Сарнат запада и е изоставен до повторното му откриване през XVIII век. Днес се състои от две археологически зони, като остава важна туристическа дестинация и отново е място за поклонение на будистите.

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО одобри и японската кандидатура на древни останки, разположени в западната префектура Нара. Те обхващат 19 археологически обекта от столиците Асука и Фудживара от VI до VIII век, където Япония е създала първата си централизирана държава по образец на китайските системи. Обектите съхраняват до голяма степен заровените останки от кралски дворци, държавни учреждения, будистки храмове и гробници от населените места, които са оказали влияние върху по-късните столици Нара и Киото.

Одобрени за Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО са и пет плажа, които участват в Десанта в Нормандия и на 6 юни 1944 г. там пристигат над 150 000 войници, както и мястото на щурма Поан дю Ок. Всички те от ключово значение за победата срещу нацистките сили по време на Втората световна война, отбелязва Асошиейтед прес. Международният съвет за паметници и обекти, който оценява кандидатурите, подадени пред Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО, заяви, че в обектите има значителни останки – от укрепления и места, белязани от бомбардировки, до пристанищни съоръжения и потънали кораби, допълва Асошиейтед прес.

#планина Олимп #Комитет за световно културно наследство #нови обекти #ЮНЕСКО

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