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В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата

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Нивото на водата в езеро на около 200 км северозападно от столицата Найроби е невиждано от половин век

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Нивото на водата в езерата в Кения се повишава и населението на страната е оставено на милостта на крокодилите, които се доближават до домовете му, съобщи АФП.

На покрива на някогашен туристически комплекс, който сега почти изцяло е под вода, крокодил се припича на слънце.

С покачването на нивото на водата в езерото Баринго и наводняването на околните площи влечугите и хипопотамите се приближават опасно до къщите, където все още живеят хиляди семейства, отбелязва АФП.

Подобно на водата в други езера в района на Рифтовата долина, тази в Баринго, разположено на около 200 км северозападно от столицата Найроби, е достигнала ниво, невиждано от половин век. Учените смятат, че това се дължи на екстремните валежи, предизвикани от климатичните промени, допълва АФП.

Според местните власти десетки хиляди жители от бреговете вече са били преселени в близки райони. Някои обаче казват, че езерото продължава да ги преследва. Край къща, чийто праг често е заливан от водата, се излежават три крокодила.

През 2011 г., годината на първото значително наводнение, хипопотам нападна и уби местен мъж. Десет години по-късно крокодил атакува деветгодишния му син, който след три месеца в болница има няколко белега. Влечугото „се опита да му откъсне ръката“, но детето беше спасено, разказва майката пред АФП.

Заради високото ниво на водата съседната екосистема, където тези бозайници са идвали да пасат, е изчезнала.

Анализ на сателитни снимки, направен от АФП, показва, че площта на езерото Баринго се е увеличила със 70% от 2010 г. насам – от 138 кв. км до 234 кв. км през 2026 г. В същото време съседното езеро Богория е увеличило площта си с 21%, като е нараснала от 34 на 41 кв. км.

Сега само 10 км делят бреговете на двете езера. Учените се опасяват от „екологична катастрофа“, ако се съединят и сладката вода от Баринго се смеси с доста солената и алкална вода на Богория, отбелязва АФП.

Езерото Баринго осигурява питейна вода и вода за напояване, както и е в основата на процъфтяващия риболовен сектор. Някои експерти смятат, че процесът на сливане на двата басейна вече е в ход, отбелязва АФП.

Спътниковите данни показват, че нивото на езерото Богория е достатъчно високо, за да се влива в Баринго, посочи пред АФП Матю Хернегер, изследовател в Института по хидрология и управление на водните ресурси към Университета по природни ресурси и науки за живота във Виена. Според него количеството вода, което ще се излее, и потенциалното ѝ въздействие остават неясни.

#опасност от крокодили #повишаване на нивото на водата #Кения

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