Леонардо ди Каприо и Джеф Безос отпускат 200 млн. долара за спасяването на 100 критично застрашени вида

Фондации, финансирани и съучредени от холивудския актьор Леонардо ди Каприо и основателя на „Амазон“ Джеф Безос, стартираха глобална инициатива на стойност 200 милиона долара за възстановяване на популациите на 100 от най-застрашените животински видове, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Проектът Phoenix Species е определян като най-мащабната досега инициатива, посветена изцяло на възстановяването на критично застрашени видове. Сред животните, които ще бъдат подпомогнати, са лемури от Мадагаскар, явански панголини, редки саламандри, ехидни, розови сухоземни игуани, танзанийски „палачинкови“ костенурки и други видове, чието оцеляване е под сериозна заплаха.

Инициативата ще подкрепи опазването на 100 вида в 30 държави чрез дългосрочно финансиране на местни природозащитни проекти с участието на учени, местни общности и коренно население. Сред предвидените мерки са възстановяване на местообитанията, размножаване с природозащитна цел, контрол на болестите и ограничаване на инвазивните видове.

Идеята за проекта е разработвана от години. През 2021 г. Леонардо ди Каприо и главният изпълнителен директор на Re:wild Уес Секрест обсъждат инициативата с Джеф Безос, а последвалите консултации с природозащитни организации и местни власти поставят основите на Phoenix Species.

По данни на Международния съюз за опазване на природата над 49 000 вида, или около 28% от оценените от организацията, са застрашени от изчезване. От създаването си през 2020 г. фондът Bezos Earth Fund е отпуснал 591 милиона долара под формата на 41 гранта за проекти за възстановяване и опазване на природата.