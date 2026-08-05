Хърватски любители астрономи откриха кандидат за нова планетарна мъглявина

Група хърватски любители астрономи откриха неизвестен досега небесен обект в съзвездието Лебед, който може да се окаже нова планетарна мъглявина, предаде ХИНА. Ако това бъде потвърдено след експертен анализ, обектът ще бъде включен в основните астрономически каталози, съобщиха откривателите.

Откритието е направено от Матия Цецеля, Матия Позоевич, Степан Пруговечки и Роберт Жибрег след няколко нощи наблюдения и фотографиране на малък участък от небето в съзвездието Лебед, в близост до отражателната мъглявина. Кандидат-планетарната мъглявина обгръща звездата, определяна в астрономическите бази данни като бяло джудже от тип DA. Този вид звезди се отличават със силно ултравиолетово излъчване и често се намират в центровете на планетарни мъглявини, което е една от причините учените да предполагат, че новооткритият обект може да принадлежи към този клас.

Според предварителните данни бялото джудже се намира на около 2350 светлинни години от Земята, а наблюдаваната газова обвивка около него има диаметър между 1,4 и 1,5 светлинни години – размери, които съответстват на очакваните характеристики на класическа планетарна мъглявина със средна възраст. След проверка на наличните астрономически каталози и научни публикации хърватските наблюдатели установили, че в тази област действително се намира бяло джудже, но не е регистриран известен обект, който да съответства на наблюдаваната газова структура.

Откривателите са представили обекта за експертна проверка на френския астроном-любител Паскал льо Дю, специалист по спектроскопско потвърждение на планетарни мъглявини в рамките на проекта 2SPOT. При потвърждение новата планетарна мъглявина ще бъде първият подобен обект, открит изцяло благодарение на сътрудничеството на хърватски астрономи-любители, отбелязва ХИНА.