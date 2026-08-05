Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд

Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов в студиото на "Денят започва".

Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите: "Циклична аномалия, която се задълбочава и увеличава. С климатичните промени ще виждаме по-чести такива случаи, с по-голяма амплитуда и по-силни проявления. Дунав е голяма река. Тя в българската номенклатура се води неизчерпаем източник по отношение на земеделието. За да се вдигне нивото, няма да стане с един дъжд. Трябват значителни валежи в много голяма част от Европа."

За значимостта на реката за България и Европа бившият министър заяви:

Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите: "Експлоатираме реката по различни начини. 53% от общото водопотребление на България е за охлаждането на АЕЦ „Козлодуй“. Тази вода не се губи, тя минава и заминава, но това са 53%. Дунав е важен транспортно, макар че българският дунавски транспорт не е особено развит. За Румъния и други дунавски страни той е много сериозен. Реката е свързана със земеделието и има много ценно биоразнообразие."

За справянето с кризата, породена от ниското ниво на Дунав и българските действия Попов коментира:

Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите: "България е номер 1 в ЕС по износ на електроенергия спрямо собственото си потребление – почти два пъти. Тоест, колкото произвеждаме и консумираме тук, още толкова изнасяме навън. Заедно с Гърция относително спасяваме района, който е в криза. В момента целият Европейски съюз гледа България и някак си се учи от този експеримент, бих могъл да го кажа. Експериментът е в това, че България изгради сериозен соларен капацитет – около 6 гигавата при пикова генерация – и рекордно много батерии, които са около 5 гигавата, около 15 гигаватчаса. Това дава възможност на България да изнася електроенергия в пиковите часове, да съхранява електроенергия, след това да я изнася навън и също да балансира в голяма степен неравномерното производство на електроенергия в региона."

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