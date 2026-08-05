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Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:52 мин.
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Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Снимка: Снимката е илюстративна
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Последната степен от ракетата „Фалкон 9" на компанията „Спейс Екс” вероятно се е разбила на Луната. Това трябваше да се случи в 9 часа и 35 минути българско време, но нито един от телескопите не е успял да засече удара.

Последната степен на ракетата беше с размери на 5-етажна сграда. Очакваше се при падането на лунната повърхност да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Част от "Фалкон 9" е проектирана за многократна употреба и за това се върна на Земята, но въпросната горна степен остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Последно ракета се е разбивала на Луната преди 4 години. Според изчисленията хората са изстреляли около 17 хиляди тона обекти в Космоса.

#"Фалкон 9" #Луната #Космос #ракета

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