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Ледената обвивка на една от луните на Юпитер може да скрива още по-добре следите за живот

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Ледената кора на Европа – една от луните на Юпитер, може да е много по-сериозна преграда за търсенето на извънземен живот, отколкото учените са смятали досега. Това показва ново изследване, публикувано в специализирано списание.

Учени от университета „Рътгърс“ са използвали компютърни модели, за да проверят дали вода от огромния океан под ледената повърхност на Европа може да се издига през пукнатини в кората и да достига по-плитки слоеве.

Резултатите показват, че този процес вероятно е много по-труден. Заради турбулентното движение на водата тя бързо губи топлина, смесва се със студения лед и каналите, през които се движи, могат да се запушат от образуването на ледени кристали само за няколко часа.

Според ръководителя на изследването Луджендра Оджха това означава, че евентуални плитки водни резервоари под повърхността на Европа може да не са свързани с дълбокия океан, а да са се образували при локално разтопяване на ледената кора.

Европа от години е сред най-интересните обекти за учените, защото под дебелия лед се предполага наличието на глобален океан от течна вода – среда, в която може да съществуват условия за живот.

Очаква се бъдещите мисии на НАСА и Европейската космическа агенция – Europa Clipper и JUICE, да дадат повече информация за структурата на ледената кора и възможните подповърхностни води на луната. Мисиите трябва да помогнат на учените да определят къде най-вероятно да търсят признаци за обитаемост.

#спътник на Юпитер #Космос

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