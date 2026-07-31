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Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:50 мин.
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Втори американски самолети-цистерна кацна на летище "Безмер", научи БНТ. По информация на "По света и у нас" до края на деня не се очаква пристигането на още самолети.

Засилени мерки за сигурност са въведени в района на авиобаза „Безмер“, където вече са пристигнали първите два американски самолета цистерни KC-135. Военна полиция не допуска приближаване до портала на базата, за разлика от предишни посещения на журналисти. От Министерството на отбраната потвърдиха, че двата самолета вече са кацнали в авиобазата. Съгласно решението на Народното събрание в България могат да бъдат разположени до 8 самолета от този тип, но към момента не е ясно дали всички ще пристигнат. Разрешението предвижда и разполагането на до 250 американски военнослужещи. Засега обаче няма официална информация колко от тях вече се намират в авиобаза „Безмер“.

Спокойна остава обстановката в района. Сред местните жители няма напрежение, като мнозина дори се съмняват дали самолетите вече са пристигнали, тъй като не са чули въздушен трафик.

Първият от договорените да използват авиобазата "Безмер" до 8 самолета цистерни кацна по-рано днес.

Росица Кралева: „Мисля, че са пристигнали, но не съм ги видяла.“

БНТ: „Защо мислите така?“

- „Това, което чувам от хората, които минават, но аз лично не съм ги чула.“

Желязко Желязков, с. Безмер: „Тези въпросни самолети не съм чул да са дошли, но от изявления от хората, което чувам, че до 2-3 дни трябва да пристигнат.“

От Министерството на отбраната съобщиха още, че компетентните служби извършват ежедневни анализи и оценки на риска. По тяхна информация към момента няма пряка заплаха за сигурността на България.

По време на посещението на министъра на отбраната в авиобаза „Безмер“, заедно с кметовете на общините в Ямболска област, стана ясно още, че самолетите цистерни ще бъдат обслужвани единствено в базата. Това означава, че няма да се налага те да кацат на граждански летища в страната. Към момента не е известно дали през деня в авиобаза „Безмер“ ще пристигнат още самолети от този тип.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#втори самолет цистерна #пристигане #авиобаза „Безмер“

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