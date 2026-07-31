Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"

България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите". Така отговаря министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова на въпрос на депутата от "Демократична България", публикуван на сайта на Народното събрание.

Славов пита кога и на какво юридически валидно основание е взето решение за оттегляне на страната от международния партньорски формат "Коалиция на желаещите", както и направена ли е оценка на въздействието по отношение на засягането на стратегическите национални интереси при заявеното оттегляне.

По думите на първия ни дипломат, няма акт нито на Министерския съвет, нито на Народното събрание, съгласно който България официално да е била част от "Коалиция на желаещите".

В тази връзка България не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави в "Коалиция на желаещите", към която никога не се е присъединявала официално, отговаря Велислава Петрова.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение."

Припомняме, че премиерът Румен Радев заяви в Париж, че "мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". Той каза още, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.