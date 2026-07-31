Напрежение в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България.

Напрежението се покачи на тема – има ли заплаха за националната ни сигурност. Всичко започна от партия “Възраждане”, които преди заседанието и в неговото начало поискаха да бъде свикан председателски съвет и Съвета за сигурност към Министерския съвет. Поискаха и оставката на външния министър. Последва реакция на част от другите опозиционни партии.

От ГЕРБ-СДС също излязоха с позиция на тема Иран, като поискаха официални обяснения от нашите институции за външната политика на страната. ДБ се обявиха за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност и поискаха оставката на вицепремира Иво Христов, като го обвиниха в липса на управленска програма.

Всичко това идва след позицията на Иран, че действията на България са акт на агресия, след като е разрешила разполагането на американските самолети-цистерни на летището в Безмер.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "Иранският посланик трябваше да бъде поканен в Министерството на външните работи и от него да бъде поискано ясно разяснение дали думите на иранските представители представляват заплаха. Това не е въпрос на демонстрация на сила, а е минимален стандарт за държавно достойнство."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Необходимо е да бъде свикан КСНС. Дали е заплаха или не - очакваме да чуем службите, да чуем външното министерство, валидна е критиката към външно министерство, че не е спазена адекватна процедура."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев. За целта ще искаме да се свика Съвет по национална сигурност към министър-председателя. Също така искаме да се направи разследване на дейността на външната министърка и дали е свързана с чужди служби."

снимки: БТА, БГНЕС

Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той да е на 1 ноември. Гласуваха и лятната си ваканция – ще почиват от 5 до 23 август. Така първият им работен ден се очертава да бъде на 26 август. Приеха още и процедурните правила за избор на състава на Висшия съдебен съвет.

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