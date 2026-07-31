НА ЖИВО: Парламентът определя правилата за избор във ВСС

В последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Приложена е и хронограма със срокове. Народните представители ще гласуват и датата за президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври, неделя.

В редовния парламентарен контрол седем министри ще отговарят на въпроси на народните представители. Към военния министър Димитър Стоянов има запитване за полските самолети МиГ, към вътрешния министър Иван Демерджиев – за претоварването на тежкотоварните камиони, а към външния министър Велислава Петрова – за изваждане на лица от 21-вия пакет санкции срещу Русия.

Освен тях на въпроси на депутатите ще отговарят и министърът на спорта, министърът на културата, министърът на образованието и регионалният министър.

От 5 до 23 август депутатите излизат във ваканция.