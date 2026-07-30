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Ясни са първите предложения за членове на новия ВСС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ясни първите предложения членове новия всс
Снимка: БТА
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Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, и Маринела Тотева – прокурор във Върховна касационна прокуратура са първите предложения за нови членове от квотата на съдиите и на прокурорите за новия състав на Висшия съдебен съвет, съобщиха от Съвета.

Васил Пеловски е предложен от двадесет и двама съдии от Административен съд – Варна, Административен съд – Бургас и Районен съд – Варна. Той има над 17 години юридически стаж в различни нива на публичната власт, както и като действащ съдия. Последователно заема експертни и ръководни длъжности в Областна администрация – Добрич, Столична община, Министерството на младежка и спорта, администрацията на ВСС, а към момента правораздава в Административен съд - Варна. Съдия Пеловски активно участва в множество национални и международни професионални инициативи, обучения, форуми и други. Според съдиите „безспорният му морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция, че ще изпълнява своите правомощия независимо, компетентно, отговорно и в интерес на съдебната власт“, съобщават от ВСС.

Маринела Тотева е номинирана от двадесет прокурори от Върховна касационна прокуратура и Окръжна прокуратура – София. В мотивите им е посочено, че нейната кандидатура отговаря на законовите изисквания за изборен член на ВСС, като е акцентирано върху нейния 30-годишен юридически стаж в прокуратурата и придобития богат практически опит. Професионалният ѝ път започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – София, преминава през първоинстанционните нива на прокуратурата и Върховна административна прокуратура, където е завеждащ отдел „Административно - съдебен надзор“ до закриването на структурата пред 2023 г. От тогава и към настоящия момент е прокурор в отдел 01 „Специализиран“ във ВКП. В предложението е обърнато внимание, че като член на Комисията по атестиране и конкурси при Прокурорската колегия на ВСС, прокурор Тотева е надградила практически познанията си в областта на дисциплинарната дейност и кариерното развитие на магистратите.

Вносителите на предложението изразяват увереност, че Маринела Тотева ще допринесе за издигане и утвърждаване авторитета на съдебната система и ще защитава интересите на прокурорите. На брифинг пред медиите на 29 юли министърът на правосъдието Николай Найденов отговори на въпрос какви са гаранциите, че новият ВСС няма да е като стария като каза, че гаранциите се намират в закона. Тепърва ще има такива, които ще засилят тези гаранции и в крайна сметка начинът, по който ще се избере новия ВСС ще бъде най-публичният от провежданите избори досега, тъй като такива гаранции се съдържат както в закона, така и в правилата и органите, които извършват избора. Найденов посочи, че в парламентарната правна комисия са внесени такива правила.

Статутът за несменяемост е задължителен за магистрат. Членовете на ВСС към настоящия момент не са магистрати. Ако ме питате дали трябва да има възможност за отзоваване на членове на ВСС при неизпълнение на техните функции - отговорът е да, коментира още министърът.

#нов ВСС #първи предложения #прокурор от ВКП #Васил Пеловски #съдията #членове

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