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Софийската градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за престъпления от лица с имунитет

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Сигурност и правосъдие
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софийската градска прокуратура води разследване връзка договора боташ
Снимка: БТА/Архив
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Не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийска градска прокуратура, включително за престъпления, осъществени от лица, ползващи се с конституционно установен имунитет или такива на територията на град София. Това заявяват в позиция от прокуратурата след изявлението на премиера Румен Радев по-рано днес, свързано с делото за злоупотребите във ВиК - Бургас.

Поради това с постановление от 16 юли 2026 г. материалите по делото са изпратени на основание чл. 35, ал. 2 от НПК и чл. 36, ал. 1 от НПК по компетентност на Окръжна прокуратура-Бургас за извършване на последваща преценка и действия съобразно предоставените ѝ от закона правомощия.

Министър-председателят обвини прокуратурата, че е върнала делото за злоупотреби във ВиК - Бургас в морския град, въпреки показания, в него са намереси и лица с имунитет.

От СГП допълват, че в хода на разследването на ВиК - Бургас са извършени множество действия на територията на Бургас и Поморие. Установено е, че дружеството е регистрирано в Бургас, a вредата за него, както и евентуалните деяния, също са реализирани на територията на Бургас.

Софийска градска прокуратура осъществява дейността си единствено въз основа на закона, при спазване на принципите на обективност, безпристрастност и независимост, допълват от прокуратурата.

#ВиК-Бургас #разследване #позиция #обвинения #СГП #Румен Радев

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