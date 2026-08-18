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Отиде си музикантът Боян Христов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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отиде музикантът боян христов
Снимка: Личен архив
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Отиде си музикантът Боян Христов, съобщиха негови близки.

Негови са песните "Знам" и "За красивите неща" на Любо Киров, "Аз съм любов" на Мариана Попова, "Присъда" на Димитрина Германова, "Ей така" на "032", "Цяла нощ" на Михаела Филева, "Всички наши места" на Прея, "Синя луна" на Стоян Петров.

Боян Христов е възпитаник на НАТФИЗ от специалност "Актьорство за драматичен театър" в класа на проф. Снежина Танковска.

Опелото ще бъде в неделя, 23 август, от 10:00 ч. в църквата на Централните пловдивски гробища.

Поклон пред паметта му!

#Боян Христов #кончина

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