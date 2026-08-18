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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Социалните служби са работили с част от децата, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Социалният министър настоява за промени в закона и по-добра координация между институциите

Снимка: БТА
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Някои от децата, свързани с убийството на Младежкия хълм, са имали противообществени прояви и социални работници са опитвали да работят с тях и семействата им преди тежкото престъпление – това стана ясно по време на посещение на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив. Според нея е нужна цялостна промяна в Закона за закрила на детето, защото този, който прилагаме, има остарели мерки за работа с деца и родители.

Заради разследването на тежкото престъпление, Наталия Ефремова отказа да уточни точно какви са били противообществените прояви на децата, свързани с убийството на Младежкия хълм.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "До момента с някои от децата е работено, били са насочвани към социални услуги, за някои от семействата не е имало съдействие от страна на родителите, имали са противообществени прояви, но в крайна сметка системата не е могла да превентира това, което се случи на младежкия хълм."

В момента социални работници са във връзка както със семействата на децата, станали свидетели на тежкото престъпление, така и с тези на задържаните за убийството.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Конкретни мерки за тях няма как от социалните служби да се предприемат, докато са в ареста, след това, когато е възможно, ще бъде оказана и психологическа помощ и на тези деца, когато бъдат допуснати нашите психолози. Най-важното е да се работи с родителите, родителите не на всички деца оказват съдействие."

Промени в законодателството и по–добра координация на службите, отговорни за сигурността на децата, са основните посоки, в които трябва да се работи, каза още министър Ефремова и призна, че на някои места в страната липсва ефективно взаимодействие между институциите. От своя страна експертите в общинските комисии за борба с противообществените прояви, също признават, че често срещат трудности със системни нарушители, които многократно се изпращат при тях.

Тони Стойчева, председател на Комисията за борба с противообществени прояви на непълнолетни, кмет на район "Запад" – Пловдив: "Не може лице, което е минало няколко пъти през Местната комисия с различни мерки и очевидно не показва подобрение в своето поведение или отношение към обществените норми, и отново пребива друго момче на улицата. И прокурорът да счете, че това не е обществено опасно деяние."

снимки: БТА

Когато в полицията постъпи сигнал за проблем с непълнолетен, случаят се разглежда и от специалисти извън системата на МВР.

Радослав Начев, зам.-директор на ОД на МВР – Пловдив: "Инспектор от Детска педагогическа стая работи с тях, като в зависимост от това какво деяние е извършено, уведомяваме или прокуратура или местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни."

Всички специалисти са категорични, че с промени в закона трябва да се търси и по – добра превенция на противообществените прояви сред децата.

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