Наталия Ефремова: Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата

Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив. Тя подчерта, че няма как да се предприемат конкретни мерки за децата от убийството на Младежкия хълм докато те са в ареста.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „В момента децата от убийството на Младежкия хълм се намират под закрилата на полицията и съответно са в ареста, така че конкретни мерки за тях от Социалните служби няма как да се предприемат докато са в ареста. След това когато е възможно ще бъде оказана и психологическа помощ когато бъдат допуснати нашите психолози.“

Ефремова допълни, че фокусът и е по отношение на претенцията на подобни прояви като работа и мерки, които трябва да се набележат.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „На първо място да подобрим доверието на цялото ни общество в институциите, защото това доверие е нарушено. Поради липсата на това доверие днес сме свидетели на ситуация, която е с трагичен край. И на второ място работата ми е в посока на координация между системите, които имат за цел да защитават децата и в по-широк план да защитават цялото ни общество.“

Ефремова заяви, че всички деца, които не са в ареста се работи с тях както от страна на социалните служби, така и от отделите за закрила на детето. Също така са насочени към съответните социални услуги, в които има специалисти, които могат да им помогнат.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Най-важното е да се работи с родителите. А не на всички деца родителите оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. Родителите имат притеснения да търсят социалните услуги, а трябва да знаят, че там работят специалисти, които са на разположение, за да ги подкрепят.“

Министър Ефремова допълни, че до този момент с някой от децата е работено и са били насочвани към социални услуги. За някой от семействата не е имало съдействие от страна на родителите, а за други семейства е регистриран слаб интерес и липса на доверие към системата „Закрила на детето“.

Тя допълни още, че някой от младежите са имали противообществени прояви, някой от тях насочени към услуги, но в крайна сметка системата не е могла да превентира това, което се е случило на Младежкия хълм.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „ И към момента родители на някой от децата - свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Но се работи малко по-внимателно с тях, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и на техните деца.“

Ефремова отбеляза още, че целият закон трябва да бъде пренаписан. Тъй като имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и родители.