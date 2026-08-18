Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област

Украйна изстреля 620 дрона срещу Москва в една от най-големите си въздушни атаки срещу района на руската столица.

По данни на кмета Сергей Собянин 180 от тях са били свалени. Ранени са трима души. Ударен е и склад на онлайн търговеца „УайлдБерис“.

При руска ракетна атака срещу село в Североизточната Харковска област са загинали 10 души, а още осем са били ранени. За това съобщи в „Телеграм“ ръководителят на регионалната военна администрация на областта. Разрушени са 10 частни имота, кафене, пощенска станция, магазин и поне седем автомобила.