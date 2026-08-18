Конфликтите в Близкия изток: Джаред Къшнър с коментар за Газа и Иран

Първи официален коментар за постигнатото от зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, и върховния представител на Съвета за мир за Газа, Николай Младенов - при срещите им в Египет и Израел през последните два дни. Дипломатическите совалки имаха за цел да отблокират диалога по плана на американския президент за демилитаризация и възстановяване на Газа след отказа на Израел да се ангажира с по-нататъшното му изпълнение. По конфликта с Иран - преговорите продължават, но перспектива за сделка няма, каза Къшнър.

Пратеникът на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър заяви в интервю за Фокс нюз, че се надява скоро да започне предаването на оръжията на Хамас и това да убеди Израел да се върне към предвидените стъпки по пътната карта на американския президент за Газа.

Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръм: "Възможно е да имаме напредък. Може би дори в рамките на 30 дни. Надяваме се, да започнем да изтегляме част от оръжията и да запълним и някои от тунелите в следващите 60 до 90 дни. Така че напредъкът може да дойде много скоро. Но се нуждаем от сътрудничество от двете страни и се надяваме да се справим. Постигнахме голям напредък, за да стигнем до тук."

Къшнър коментира с известен скептицизъм срещата си в Египет с новия лидер на Хамас, Халил ал Хая, и други представители на групировката.

Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: "Tе казаха това, което очаквахме да кажат, но очевидно е много, много трудно да се довериш на терористична организация, която е извършила тези ужасни зверства. Ще им дадем шанс да се докажат с действия и конкретни стъпки. И се надявам, това което казват, да се окаже вярно."

По другия близкоизточен конфликт - този с Иран - Къшнър потвърди информации в медиите за непублични преговори с иранската Революционна гвардия. Елитната военно-политическа организация контролира голяма част от иранските въоръжени сили и икономиката и доби още по-голямо влияние след избухването на войната.

Диалогът с различните структури на иранското правителство вероятно е по-интензивен, отколкото някога е бил, каза Къшнър. Но той както и Тръмп казаха, че са далече от сделка.

Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: "В момента, те не проявяват интерес да направят нещото, което би било смислено за нас."

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Те искат да сключат сделка, но не и вида сделка, която аз смятам за необходима."

Висш ирански представител заяви вчера пред "Ройтерс", че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към "напълно офанзивна" поради застоя в усилията да бъде сложен край на войната със Съединените щати.

Корабоплаването в Ормузкия проток остава блокирано.

Днес беше съобщено и за нова атака по плавателен съд опитал се да премине през протока. Загинал е член на екипажа.



