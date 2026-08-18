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Успение на свети Йоан Рилски: Преклонение пред паметта и мощите на светеца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 01:30 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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1080 години от Успението на Свети Йоан Рилски отбелязваме днес. На този ден храмов празник има и най-големия манастир у нас - Рилската света обител, където днес Българският патриарх Даниил ще отслужи Света литургия.

По повод кръглата годишнина от Успението и в чест на патриарха на българския народ и духовен водач Йоан Рилски още снощи стотици вярващи се стекоха в Рилската света обител, за да се поклонят и помолят за здраве пред чудотворната Хавайска икона на Света Богородица.

Епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир: „Днес честваме 1080 години от Успението на Йоан Рилски, което е почти 11 века незалязващ празник и слава на светеца, основател на Рилската света обител и покровител на целия български народ. Радостта ни е двойна, защото, както е известно, вчера посрещнахме чудотворната Хавайска икона на Света Богородица, за да получим нейното благословение и всеки със своите молитви да изпроси от нея това, от което се нуждае.“

Вижте повече във видеото

#Свети Йоан Рилски #рилски манастир

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