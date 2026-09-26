Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по спортна акробатика

Българската смесена двойка Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов се класира на седмо място на финала в балансовата комбинация на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия).

Националите получиха за изпълнението си оценка от 28.040 точки.

Световни шампиони на баланс станаха Иван Лабунец и Евфросиния Кривицка (Украйна) с 30.380 точки.

Утре Костадинова и Манолов ще играят на финалите на темповата комбинация и в многобоя.