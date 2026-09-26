Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по спортна акробатика

Националите получиха за изпълнението си оценка от 28.040 точки на финала в балансовата комбинация при двойките.
Българската смесена двойка Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов се класира на седмо място на финала в балансовата комбинация на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия).
Националите получиха за изпълнението си оценка от 28.040 точки.
Световни шампиони на баланс станаха Иван Лабунец и Евфросиния Кривицка (Украйна) с 30.380 точки.
Утре Костадинова и Манолов ще играят на финалите на темповата комбинация и в многобоя.