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Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по спортна акробатика

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Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
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Националите получиха за изпълнението си оценка от 28.040 точки на финала в балансовата комбинация при двойките.

Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по спортна акробатика
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Българската смесена двойка Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов се класира на седмо място на финала в балансовата комбинация на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия).

Националите получиха за изпълнението си оценка от 28.040 точки.

Световни шампиони на баланс станаха Иван Лабунец и Евфросиния Кривицка (Украйна) с 30.380 точки.

Утре Костадинова и Манолов ще играят на финалите на темповата комбинация и в многобоя.

#Кристиан Манолов #Вилиана Костадинова

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