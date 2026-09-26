БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на...
Чете се за: 04:32 мин.
Германия след изборите: Политическо сътресение и...
Чете се за: 15:35 мин.
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Победа и Загуба за България в предпоследния кръг на Шахматната олимпиада в Самарканд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Жените се наложиха над Беларус, мъжете допуснаха поражение срещу Азербайджан.

втори успех надя тончева европейското шахмат родос
Снимка: Шахматен клуб Левски
Слушай новината

Победа и загуба записаха националните отбори на България в предпоследния десети кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд.

При жените България се наложи с 2,5:1,5 точки над Беларус. Надя Тончева даде аванс на българския отбор с победа на втора дъска над Варвара Полякова, а Белослава Кръстева на трета дъска подпечата победата с успех над Вераника Абрамкина.

На четвърта дъска Гергана Пейчева добави реми с Ника Венская, което направи поражението на Нургюл Салимова на първа дъска от Аляксандра Тарасенка без решаващо значение.

С победата българският отбор събра 14 мач-точки и заема 15-о място в класирането. Лидер с 18 мач-точки е Китай, пред Казахстан със 17 и Индия с 16.

При мъжете България допусна поражение с 1,5:2,5 точки от Азербайджан. Три от четирите партии в мача завършиха с реми - Аркадий Найдич срещу Шахрияр Мамедяров, Мартин Петров срещу Айдън Сюлейманлъ и Радослав Димитров срещу Елтадж Шафарлъ. Разликата между двата тима дойде от победата на трета дъска на Махамад Мурадлъ над Кирил Георгиев.

Кръг преди края България е на 29-о място с 13 мач-точки.

Водач с 18 мач-точки са домакините от Узбекистан, пред Индия със 17 мач-точки и Германия с 16 мач-точки.

#Шахматна Олимпиада в Самарканд 2026 #Български национален отбор по шахмат за мъже #Български национален отбор по шахмат за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
2
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
4
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
5
Облачно време и валежи в съботния ден
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
6
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
3
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Други спортове

Никола Цолов: Напоследък преминахме през ада
Никола Цолов: Напоследък преминахме през ада
Изявени български спортисти дадоха начало на Нощта на спорта пред НДК Изявени български спортисти дадоха начало на Нощта на спорта пред НДК
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 26.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.09.2026 г., 20:50 ч.
Спартак Варна надви Локомотив Горна Оряховица на старта на хандбалното първенство Спартак Варна надви Локомотив Горна Оряховица на старта на хандбалното първенство
Чете се за: 01:25 мин.
Финал за Гергана Петрова на турнира по бадминтон в Доня Стубица Финал за Гергана Петрова на турнира по бадминтон в Доня Стубица
Чете се за: 00:55 мин.
Ранкинг турнир по таекуондо събра над 700 състезатели в Дупница Ранкинг турнир по таекуондо събра над 700 състезатели в Дупница
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300 346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300
Чете се за: 00:32 мин.
Общество
Ще се наложи ли спиране на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ заради Дунав? Ще се наложи ли спиране на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ заради Дунав?
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Германия след изборите: Политическо сътресение и пренареждане на силите Германия след изборите: Политическо сътресение и пренареждане на силите
Чете се за: 15:35 мин.
По света
Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Ормузкият проток остава затворен: Доналд Тръмп отхвърли иранското...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Папа Лъв XIV в Париж: Стотици хиляди приветстваха Светия отец
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ