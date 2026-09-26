Ранкинг турнир по таекуондо събра над 700 състезатели в Дупница

Ранкинг турнир по таекуондо WTF събра над 700 състезатели в Дупница. Двудневната надпревара в спортната зала в Дупница стартира с международния турнир "Dupnitsa Open E2“. В надпреварата за кадети и юноши сили мерят бойци от 22 държави, сред които Франция, Италия, Гърция, Турция, Великобритания, Австрия, Германия и Египет. Свои представители на турнира имат всички клубове у нас.

Спортният празник продължава в неделя, 27 септември, с националния турнир, като началото на двубоите отново е от 09:30 часа.



Състезанията, в които участват над 750 състезатели от 22 държави се организиран от Българска федерация по таекуондо WTF, съвместно с домакините от местния клуб „Гладиатор“ (Дупница).



Международният ранкинг турнир бе открит от кмета на Дупница Първан Дангов, а за награждаването на призьорите в залата пристигна и президентът на федерацията Слави Бинев.