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Ранкинг турнир по таекуондо събра над 700 състезатели в Дупница

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Спорт
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В надпреварата за кадети и юноши сили мерят бойци от 22 държави.

таекуондо Дупница
Снимка: БНТ
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Ранкинг турнир по таекуондо WTF събра над 700 състезатели в Дупница. Двудневната надпревара в спортната зала в Дупница стартира с международния турнир "Dupnitsa Open E2“. В надпреварата за кадети и юноши сили мерят бойци от 22 държави, сред които Франция, Италия, Гърция, Турция, Великобритания, Австрия, Германия и Египет. Свои представители на турнира имат всички клубове у нас.

Спортният празник продължава в неделя, 27 септември, с националния турнир, като началото на двубоите отново е от 09:30 часа.

Състезанията, в които участват над 750 състезатели от 22 държави се организиран от Българска федерация по таекуондо WTF, съвместно с домакините от местния клуб „Гладиатор“ (Дупница).

Международният ранкинг турнир бе открит от кмета на Дупница Първан Дангов, а за награждаването на призьорите в залата пристигна и президентът на федерацията Слави Бинев.

#таекуондо

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