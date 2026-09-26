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Никола Цолов завърши на второ място в Баку

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Спорт
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Рафаел Камара спечели и остана начело в класирането.

наказание лиши никола цолов добро класиране гран канада
Снимка: БТА
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Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите.

Българският пилот от Кампос Рейсинг потегли 11-и, след като в събота бе наказан с три позиции заради грешка в питлейна.

Състезанието в Баку по традиция беше супер хаотично. До извършването на всички първи спирания имаше поредица от жълти флагове, а бързият стоп на Цолов го изведе до шеста позиция, след което той изпревари светкавично Лорънс ван Хьопен за петото място. Лидерът на пистата Алекс Дън пък получи наказание от пет секунди и в този момент българинът влизаше под границата.

Цолов бе категорично най-бързият пилот на пистата в средата на състезанието и записа най-добрата обиколка за 1:55.715 минути в 14-ата, а тази скорост го изстреля на четвърто място зад Мартиниус Стеншорн, Рафаел Камара и лидера Дън. Българският пилот на Кампос изпревари Стеншорн на стартовата права на 22-та обиколка, поставяйки отново най-добро време, а разликата му с Камара в този момент бе малко над две секунди.

Цолов се залепи зад Камара в края на състезанието, но времето не достигна за изпреварване и българинът завърши зад бразилеца на второто място. Състезателят на Инвикта води в подреждането с 207 точки и седем повече от Цолов, който добави една точка с най-добрата обиколка в надпреварата.

#Никола Цолов

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