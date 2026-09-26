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Никола Цолов: Напоследък преминахме през ада

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Спорт
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От 11 до второ място и най-добра обиколка, написа българският пилот в социалните мрежи.

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Снимка: БТА
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Ако продължаваш да работиш усърдно всеки ден, резултатите няма как да не дойдат, заяви българският състезател Никола Цолов след Гран при на Азербайджан във Формула 2. В петък пилотът на Кампос Рейсинг отпадна и бе наказан с три места на днешната решетка, но днес направи може би най-доброто си каране през сезона и завърши на второ място.

Това бе най-предното класиране на Цолов от "Силвърстоун" насам, както и първи подиум от четири кръга.

"Ако продължаваш да работиш усърдно всеки ден, резултатите няма как да не дойдат. Напоследък преминахме през ада, но никога не се предадохме. Устойчивост. От 11 до второ място и най-добра обиколка", написа Цолов в социалните мрежи след състезанието.

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# Никола Цолов

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