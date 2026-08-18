БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

Свети Йоан Рилски – 1080 години небесен закрилник на българския народ

Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник
Снимка: БТА
Слушай новината

Честваме успението на преподобния Йоан Рилски.

Снимка: БТА

На този ден през 946 г. се упокоил от своите постнически и молитвени подвизи най-известният български светец, отшелникът свети Йоан (Иван) Рилски.

Както при повечето светци, така и преподобният Рилски чудотворец се почита в деня на кончината му. Но неговата памет се чества още на 19 октомври, когато мощите му са пренесени в Средец (София), и на 1 юли, когато те след векове са върнати в обителта му в Рила планина.

Роден е в село Скрино в Осоговската планина, недалеч от град Бобошево, във втората половина на IX век, когато християнството пускало корени сред българския народ.

Младостта му съвпаднала с времето на дейността на св. Климент Охридски в югозападните български земи. Йоан от малък обикнал Бога и Неговите свети заповеди, от които най-главните са: "Обикни Бога от цялото си сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, обикни и ближния си като себе си!".

Тази любов го подтиквала да прави добро на всички, но и духовно да усъвършенства себе си. Прекарал в уединение, пост и непрестанна молитва почти целия си живот в различни места, най-продължително в Рила планина. И в стремежа си да спаси своята душа той помогнал да се спасят и множество негови съвременници, както и безброй други хора през вековете до днес. Неговият пример е следван от вярващите, които се стремят към духовно съвършенство. А светецът със застъпничеството си пред Бога помага на всички.

Преподобният Йоан се постарал да подготви за спасителен духовен подвиг и своите преки последователи в основания от него манастир. Оставил им писмен завет с ценни съвети. Така спокойно предал душата си на Бога на днешния ден.

Бил погребан в планината до мястото на своето усамотение. След години тялото му е открито нетленно и е прибрано в ракла в манастирския храм, където се пази и днес.

#Свети Йоан Рилски #рилски манастир

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
2
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
3
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
4
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
5
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас
6
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Регионални

Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа на ВиК – Несебър
Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа на ВиК – Несебър
Бракониери заплашиха горски служители в Петрич с моторна резачка Бракониери заплашиха горски служители в Петрич с моторна резачка
Чете се за: 00:37 мин.
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района
Чете се за: 02:57 мин.
Опасно море: Спасиха баща и малкия му син от удавяне Опасно море: Спасиха баща и малкия му син от удавяне
Чете се за: 03:40 мин.
Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите
Чете се за: 01:45 мин.
Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник
Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След убийството в Пловдив: Министър Наталия Ефремова на среща със...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ