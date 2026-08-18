30 години след убийството на Тупак: Започна процесът срещу предполагаемия организатор

30 години след убийството на рап звездата от 90-те Тупак Шакур, в Лос Анджелис започна съдебният процес срещу предполагаемия организатор на стрелбата.

Дуейн „Кийф Д“ Дейвис е обвинен, че е ръководил групата мъже, убили тогава 25-годишния Шакур при стрелба от движещ се автомобил в Лас Вегас като отмъщение за побой над племенника му. 63-годишният Дейвис пледира невинен.

Убийството на Шакур засили представата за насилието, проникнало в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на златната ера на „гангста“ рапа.

Разследването беше в застой в продължение на години, преди Дейвис да разкрие в интервюта и в мемоарите си детайли по участието си в стрелбата. В книгата си той пише, че дълго време е бил считан за заподозрян в убийствата на Шакур и на рапъра Кристофър Уолъс, известен като Notorious B.I.G., през 1997 година.