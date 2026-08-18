БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

30 години след убийството на Тупак: Започна процесът срещу предполагаемия организатор

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

30 години след убийството на рап звездата от 90-те Тупак Шакур, в Лос Анджелис започна съдебният процес срещу предполагаемия организатор на стрелбата.

Дуейн „Кийф Д“ Дейвис е обвинен, че е ръководил групата мъже, убили тогава 25-годишния Шакур при стрелба от движещ се автомобил в Лас Вегас като отмъщение за побой над племенника му. 63-годишният Дейвис пледира невинен.

Убийството на Шакур засили представата за насилието, проникнало в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на златната ера на „гангста“ рапа.

Разследването беше в застой в продължение на години, преди Дейвис да разкрие в интервюта и в мемоарите си детайли по участието си в стрелбата. В книгата си той пише, че дълго време е бил считан за заподозрян в убийствата на Шакур и на рапъра Кристофър Уолъс, известен като Notorious B.I.G., през 1997 година.

#убийството на Тупак Шакур #Тупак Шакур

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
2
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
3
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
4
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
5
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас
6
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: САЩ и Канада

Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема спечели втори мандат
Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема спечели втори мандат
Започва мега дело срещу Мета: Исковете на над 30 щата са за 1,4 трилиона долара Започва мега дело срещу Мета: Исковете на над 30 щата са за 1,4 трилиона долара
Чете се за: 01:07 мин.
След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен напредък След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен напредък
Чете се за: 01:42 мин.
Без пробив, но с надежда за разблокиране, приключиха двудневните срещи на посредниците на Тръмп за Газа Без пробив, но с надежда за разблокиране, приключиха двудневните срещи на посредниците на Тръмп за Газа
Чете се за: 02:52 мин.
Усилия за следващия етап от мирния план за Газа: Дипломатически совалки на Къшнър и Младенов Усилия за следващия етап от мирния план за Газа: Дипломатически совалки на Къшнър и Младенов
Чете се за: 04:07 мин.
Тръмп намалява ученията с Южна Корея заради Ким и Иран Тръмп намалява ученията с Южна Корея заради Ким и Иран
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник
Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След убийството в Пловдив: Министър Наталия Ефремова на среща със...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ