След убийството в Пловдив: Министър Наталия Ефремова на среща със социалните служби в града

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети днес Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Министър Ефремова ще се срещне с представители на дирекциите за социално подпомагане за Пловдив и областта следобед. По-рано през деня тя ще участва и в събитие на Съвета на децата, което ще се проведе също в Пловдив.