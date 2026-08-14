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В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Церемонията се води от Пловдивския митрополит Николай

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В град Кричим днес се прощават с Георги Кузев, който почина, след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив. Поклонението се провежда в местната църква „Св. св. Козма и Дамян“. Много хора дойдоха, за да отдадат почит и да оставят цветя.

Преди минути приключиха поклонението и опелото на 37-годишния Георги Кузев, който днес беше погребан в деня на своя рожден ден.

Опелото беше извършено лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В словото си след това той заяви, че трябва да се замислим за причините за крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам – за загубата на каквото и да било уважение към човешката личност.

От Община Кричим заявиха, че обществеността настоява за справедливост и за увеличаване на наказанията за малолетни извършители на тежки престъпления.

#жестокото убийство в Пловдив #Георги Кузев #погребението #Кричим

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