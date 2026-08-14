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В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Близките се прощават с убития Георги Кузев: Опелото ще извърши митрополит Николай

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 01:57 мин.
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Днес в Кричим е поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко пребит от група тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Всички обвинени в убийството на 37-годишния Георги остават в ареста, след като Апелативния съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си.

Тъжен е денят в Кричим. Още една тъжна подробност е, че Георги Кузев ще бъде погребан точно на рождения си ден.

Атанас Калчев, кмет на община Кричим: "Взехме решение да поемем всички разходи по транспортирането от Пловдив, както и всички разходи тук, свързани с погребалната траурна церемония на гробищния парк. Близките, но не само те, а и обществеността в Кричим, настояват най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не винаги законът кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.

Атанас Калчев, кмет на община Кричим: "По желание на Негово Високопреосвещенство както опелото, така и самата погребална церемония в гробищния парк ще бъдат извършени от митрополит Николай. Поклонението от граждани, близки и приятели започва в 8:30 часа в храма. От 10:30 часа започва опелото, а след приключването му, около 12:00 часа, ще бъде извършено погребението в гробищния парк, където ще завърши цялата траурна церемония с полагането на тялото в гроба."

Вижте повече във видеото

#Георги Кузев #Кричим

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