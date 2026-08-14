Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна

Десетки каравани, неправилно паркирани в горска местност и на плажа, установиха при съвместна акция представители на Областната администрация във Варна, полицията, пожарната, Изпълнителната агенция по горите. Съвместната проверка бе извършена в района на „Паша дере“ във Варненска област. Органите на реда установиха десетки нарушители.

Милен Илиев, главен експерт в Областна администрация - Варна: „Както виждате е превърнато в едно селище. Всеки си е оградил своя територия, разположил е каравани и кемпери, и се е превърнало в едно нерегламентирано палатково селище.”

При инспекцията отсъстваха единствено служители от Община Варна. Колегите им от Аврен успяха да залепят уведомления на кемперите, които са на тяхната територия. Собствениците им са предупредени, че до 23 август кемперите трябва да напуснат местността.

Милен Илиев, главен експерт в Областна администрация - Варна: „Десетдневен срок им е даден, трябва да бъдат премахнати всички каравани, кемпери и палатки, от територията на плажната ивица, от територията на защитена местност „Лимана”, както и от горската територия.”

Някои от къмпингуващите не знаеха, че са нарушили разпоредбите и твърдяха, че не се намират в защитена местност. Никога досега не са били глобявани.

Драгостин Русев: „Мисля, че се води към военните или към горското, не знам. Обаче не е към „Лимана”, ние сме по периферията. Ние си минаваме по пътя, който е за газстанцията, който е за филма. Тук нали филм се снима преди няколко години? Точно на това място има къща.”

От Областна администрация заявиха, че проверките срещу нерегламентираното диво кампингуване са дали резултат. Акцията на „Кара дере“ преди две седмици е успешна.

Милен Илиев, главен експерт в Областна администрация - Варна: „Колегите от Община Бяла съобщиха, че до вчера проверката, която са направили има премахване на 80% от общия брой на караваните.”

Глобите за незаконно къмпингуване с палатка на плажна ивица или защитена местност са от 500 до 1000 лева. За превозни средства санкцията е от 1000 до 3000 лева.

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