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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.
В развитие

БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Танцови школи от Бургас организираха флашмоб за „Евровизия“ на терасата в Морската градина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
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танцови школи бургас организираха флашмоб bdquoевровизияldquo терасата морската градина
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Няколко часа след обявяването на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. танцови школи от града организираха флашмоб под надслов „Бургас танцува за Евровизия“. Инициативата се провежда със съдействието на Община Бургас.

Тази вечер част от участниците се събраха на терасата до Културен център „Морското казино” в Морската градина. Към танцьорите се присъединиха множество деца, техните преподаватели и десетки граждани, които преминаваха през мястото и се включиха в изпълнението под звуците на песента „Bangaranga“ на Дара, донесла първата в историята победа на България в песенния конкурс. Предварителни танцови умения не се изискваха, защото професионалисти показваха движенията, за да бъде постигнат синхрон.

Атрактивна част от флашмоба станаха и актьорите от Държавен куклен театър Бургас, които се появиха с мащабни костюми, изобразяващи бургаските гларуси.

Предварително обявеният дрескод беше в бяло и синьо – цветовете, избрани като символи на Бургас.

Флашмобът беше организиран непосредствено след официалното обявяване на Бургас за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“, което ще се проведе през май 2027 г. Градът беше избран от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия.

Организаторите отправиха покана към всички желаещи да се включат, независимо от танцовия им опит. Според предварителната информация инициативата продължава и утре пред сградата на Община Бургас.

#"Евровизия 2027" #Бургас #танцови школи

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