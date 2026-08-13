До 15 години затвор грозят бащата, пребил 5-годишния си доведен син

24-годишният Георги, който преби 5-годишния си доведен син, остава в ареста в Ботевград за 72 часа. Той е обвинен за жестоко домашно насилие. Наказанието за това е между 3 и 15 години затвор. Детето е с опасност за живота в болница „Пирогов“ и е в медикаментозна кома. Семейството живее в село Новачене и има 4 деца, две от които са на задържания Георги.

Стана ясно, че това не е първият случай на насилие от 24-годишния Георги към 5-годишния му доведен син. Този път той бута детето от мост в селото и то пада в дълбок трап.

Катя Петрова – кмет на с. Новачене: „Било се е напикавало и по този начин той го е плашил, да го плаши с кучета, да го развожда нагоре-надолу. Това е вторият случай, първият беше преди месец и половина. Имаше пак сигнал от Агенцията за закрила на детето, но тогава нещата – падане ли е било, какво бяха прикрити.“

От Дирекцията за социално подпомагане в Ботевград отказват да коментират случая. В село Новачене се говори, че през последните години Георги е станал наркозависим.

Катя Петрова – кмет на с. Новачене: „Знаем от местни жители, че употребява билка и кристали и като цяло в цялото село се употребяват такива неща.“

В къщата на Георги не бяхме добре дошли.

„БНТ: Вие близки ли сте?

– Брат му съм.

– Как може да направи такова нещо с детето?

– Брат ми може да е всякакъв, но не е насилник.“

Съседите на семейството в село Новачене не искат да говорят за случилото се. Казаха, че и да знаят нещо, няма да го споделят с нас, защото се страхуват.

„Нищо не мога да кажа, защото не искам и не искам да имам проблеми с децата ми.“

„Познавам ги бегло, нямам нищо общо с тях.

5-годишното момче беше транспортирано с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до „Пирогов“. Лекарите в София продължават да се борят за живота му.