Момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста

Двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев, застават пред Апелативния съд днес. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение, след като миналата седмица те бяха оставени за постоянно в ареста с определение на съдия Петко Минев от Окръжен съд - Пловдив.

Припомняме, че двете момичета са част от групата от петима непълнолетни, която е обвинена за смъртта на мъжа от Кричим, след като му е нанесла жесток побой. Адвокатите на другите трима обвинени не са внесли обжалване на постоянното задържане под стража. Мерките ще се гледат от 10 часа. Преди това пред съдебната палата е организиран граждански мирен протест с искане за справедлив процес. Близките на Георги Кузев не са сред организаторите на шествието. Те коментираха за БНТ, че подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция и вярват, че съдът ще излезе със справедливо решение. Те съобщиха още, че погребението на младия мъж ще бъде на 14 август в Кричим - денят, в който той е роден.