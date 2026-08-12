Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие управленската програма

Четири дни преди изтичането на първите 100 дни от управлението, кабинетът „Радев“ прие програма, която очертава приоритети в широк диапазон - от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт.

Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти.

Премиерът Румен Радев определи управленската програма като комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките на „Прогресивна България“, изразени в предизборната ѝ платформа.

Сред тях са последователното разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции.

Румен Радев, министър-председател: „Наша цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес; чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.“

Като важна цел е заложено България да достигне жизнения стандарт на развитите европейски държави чрез инвестиции, иновации и развитие на високотехнологични производства.

Правителството заявява намерение да насърчава конкурентоспособността на българския бизнес, да подобрява бизнес средата и да развива икономика с по-висока добавена стойност.

В документа са заложени стратегическо планиране, професионализъм, институционална устойчивост и управление, основано на измерими резултати.

Крайната цел, според правителството, е устойчиво развитие, по-добро благосъстояние за гражданите и запазване на България като силна и просперираща държава за бъдещите поколения.

Кабинетът вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон.

Сред тях са Законът за държавния служител и промените в Кодекса на труда.