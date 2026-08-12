Правителството приема управленската програма и инвестиционната програма за общините

Правителството приема своята управленска програма на днешното заседание на Министерския съвет. При представянето ѝ министър-председателят Румен Радев заяви, че тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките на политическа партия „Прогресивна България“, изразени в предизборната ѝ платформа.

Сред тях са деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, и възможности за младите хора.

„Наша цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес; чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства“, акцентира премиерът.

Също така правителството ще приеме днес инвестиционната програма по общинските проекти. Министър-председателят изтъкна, че въпреки заварените дългове в общините - резултат от неразплатени дейности от предходни управления на страната, правителството ще осигури средства за развитието на българските общини.