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Наталия Ефремова: Новата формула за минималната заплата ще се договаря със синдикатите и работодателите

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Наталия Ефремова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Правителството, синдикатите и работодателите постигнаха общо съгласие за промени в начина, по който ще се определя минималната работна заплата, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Имаме проведено заседание и постигнато общо съгласие между правителство, синдикати и работодатели по ключови въпроси, свързани с начина, по който ще работим по темата минимална работна заплата. Преди да кажа допълнителни подробности, бих искала да акцентирам на това, че темата за минималната работна заплата е тема изобщо за доходите на българските граждани, поради което е изключително важна и във фокуса на нашето внимание. За това се изискваше да постигнем и да имаме ясно общо разбиране със синдикатите и работодателите в каква посока трябва да се върви, а тя е свързана както с изменения в законодателството, което пояснихме, така и с подзаконовата нормативна база, а именно наредбата за структурата и организацията на работната заплата.“

Тя допълни още, че предстоят разговори от края на тази седмица, за да определим процедурата, по която ще се определя минималната работна заплата, като задължително се гарантира участието на социалните партньори.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ще обсъдим кои са необходимите данни, официални данни, върху които да стъпим в разработването на конкретните измерители на критериите, върху които се обединихме на вчерашната среща по отношение на Кодекса на труда, както и конкретната формула, конкретния механизъм, тъй като ние се договорихме само към момента за критериите, върху които ще стъпим. Но точно как ще бъде изградена формулата, предстои заедно с синдикатите и с работодателите да го уточним и да го разпишем в съответната наредба.“

Тя акцентира също върху това, че минималната работна заплата е важна, но тя е неразривно свързана с други общи цели, които са обсъдили със социалните партньори, а именно това, че трябва да работят съвместно за повишаване квалификацията на българските граждани.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Критериите, които са заложени в разговорите и около които се обединихме, са критериите практически, които са описани в Директивата за адекватните минимални работни заплати, покупателна способност на законно установените минимални работни заплати, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища и развитието на националната производителност. Това са критериите, около които се обединихме, че ще работим с конкретни измерители.“

А за размера на критериите Ефремова беше категорична:

„На вчерашната среща не сме обсъждали конкретни размери, обсъждахме тези критерии и оттук насетне предстои да се направят различните тежести. Не сме обсъждали конкретни тежести на различните индикатори, но да, това е разговор, който предстои за тежестите в различните измерения и индикатори, и това всъщност ще е работата конкретно на социалните партньори в частта и между тях договаряне.“

#Наталия Ефремова #работодатели #минимална заплата #синдикати

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